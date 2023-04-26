Выводы делать рано: в Белом доме поздравили разговор Зеленского и Си, но с оговорками

В Белом доме США отреагировали на первый с начала полномасштабного вторжения диалог между президентом Украины Владимира Зеленского и главой Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. Для Вашингтона это положительный знак, но с оптимистичными выводами там не спешат.

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN. По словам политика, сегодняшнее событие показало, что Пекин готов вести переговоры не только с Кремлем, но и с Киевом, который обороняется в условиях ожесточенной захватнической войны.

"Мы приветствуем новость о телефонных переговорах Си и Зеленского. Это хорошая новость, мы уже давно говорим о необходимости контакта между Украиной и Китаем. Однако не спешим с выводами, так как дальнейшее урегулирование, о котором постоянно говорят в КНР, может быть реализовано только при полной поддержке украинской стороны", – заметил представитель официального Вашингтона.

Кирби подчеркнул, что любое соглашение по части мирных договоренностей с Россией невозможно, если "лично Зеленский не заверит его своим согласием". Он добавил, что Белый дом не был предварительно оповещен о подготовке к этому звонку, впрочем, большого значения это не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на телефонные переговоры Зеленского и Си отреагировали и в российском МИД. Одиозная Захарова похвалила Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".