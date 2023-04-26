В России отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином и похвалили Китай

В России отреагировали на новость о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. В российском МИД похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

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Такое заявление сделала официальный спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она также не удержалась от того, чтобы не обвинить Украину и страны Запада в "неприятии здравых инициатив, направленных на урегулирование".

Так, Захарова выдала, что разговор Зеленского и Си Цзиньпина в Москве восприняли как свидетельство готовности Китая "прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

"При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование", – заявила представительница государства-агрессора, которое уже свыше 9 лет ведет против Украины гибридную, а последние год с небольшим – еще и полномасштабную войну.

По словам Захаровой, именно Украина и ее западные партнеры виновны в том, что Россия увязла в войне против Украины.

"Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив", – выдала Захарова.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Первый контакт между Киевом и Пекином на высочайшем уровне после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины украинский президент назвал "содержательным".

В частности, лидер КНР в ходе разговора заявил, что направит в Украину специального представителя китайского правительства по делам Евразии. Си Цзиньпин также отметил, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой отношений Пекина и Киева.

Зеленский со своей стороны высказал надежду, что приезд специального представителя китайского правительства в Украину, а также появление в Пекине украинского посла "даст мощный толчок развитию двусторонних отношений" между нашими государствами.