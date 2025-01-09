В Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров объявили режим ЧП: огонь дошел до пригорода Лос-Анджелеса, есть погибшие. Фото, видео

Губернатор штата Калифорния, Соединенные Штаты, Гэвин Ньюсом объявил введение режима чрезвычайного положения на юге Калифорнии и, в частности, в Лос-Анджелесе. Режим ЧП веден из-за продолжающегося масштабного лесного пожара, который уже охватил более 2900 акров.

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Как отмечают местные масс-медиа, известно о двух погибших в результате "масштабной катастрофы". Точное число пострадавших неизвестно, но чиновники рассказывают о нескольких десятках пострадавших и более ста тысяч эвакуированных.

Пожар усиливает "один из сильнейших ветров Санта-Аны", охвативший всю Южную Калифорнию.

Как сообщал OBOZ.UA, пожар охватил, в частности, Пасифик-Палисейдс, престижный жилой район Лос-Анджелеса, где проживают знаменитости. Пожарные, пытавшиеся там бороться с огнем, были вынуждены отступить из-за нехватки воды.

Как выяснилось, десятки пожарных гидрантов в Пасифике-Палисейдсе не работают.

Главный поставщик электричества штата сообщил, что на юге Калифорнии обесточены более 400 тысяч домов и предприятий. Лесные пожары просто уничтожили магистральные провода питания.

Еще около 35 тыс. потребителей было намеренно отключено от электричества, чтобы снизить риск возгорания оборудования.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, в зоне под непосредственной угрозой находятся более 13 тыс. построек.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал жителей "не прекращать эвакуацию".

Ранее сообщалось, что у северного побережья американского штата Калифорния в декабре произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,0. Для прибрежных районов Калифорнии и Орегона объявлялась угроза цунами, но разрушительные волны не достигли берега.

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