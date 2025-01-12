Пожары в Лос-Анджелесе угрожают новым районам, количество погибших выросло. Фото

Число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе в Калифорнии, США, возросло до 16 человек. Пожарные сталкиваются с трудностями из-за сильного ветра, который разносит огонь и угрожает новым районам мегаполиса.

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Как сообщает CNN, ссылаясь на данные Департамента медицинской экспертизы округа, 11 человек погибли в результате пожара Итон в предгорьях Национального леса Анджелес в городе Пасадена и местности Альтадена. Еще пять человек – в результате пожара Палисейдс в районе Пасифик-Палисейдс.

Еще 13 человек числятся пропавшими без вести, информировал шериф округа Лос-Анджелес.

Начальник пожарной охраны Калифорнии Брис Беннетт в свою очередь сообщил, что пожарные сталкиваются с трудностями из-за сильного ветра, который разносит пламя.

"Мы не знаем, что принесет нам матушка-природа, и она здесь главная", – сказал он.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом обратился в правоохранительные органы провести расследование в связи с падением давления воды в пожарных гидрантах в районе Лос-Анджелеса и сообщениями о недоступности для пожарных целей воды из водохранилища Санта-Инес.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабные пожары в Лос-Анджелесе загорелись 7 января. Огонь охватил лес и пять районов вокруг города, из-за чего было эвакуировано 180 тысяч человек. По меньшей мере, 10 тысяч домов сгорело. Причина возгорания не установлена. В пожарной службе говорят, что пока отсутствуют убедительные доказательства того, что это был умышленный поджог.

Из-за огня свои роскошные дома потеряли ряд американских звезд, в том числе Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Хайди Монтег и другие.

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