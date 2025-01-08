Эвакуированы десятки тысяч человек: в Калифорнии вспыхнул мощный лесной пожар в районе, где живут знаменитости. Фото и видео

Вблизи Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) вспыхнул мощный лесной пожар, вследствие чего десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Стихийное бедствие охватило, в том числе, престижный жилой район Пасифик-Палисейдс, где живут знаменитости.

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По словам властей, пожар распространился на площадь более 1200 гектар и в зоне риска оказались около 30 тыс. человек. Об этом сообщает Fox News.

В связи со стремительным распространением огня, власти объявили обязательную эвакуацию десятков тысяч людей и закрыли автомагистраль, в том числе для тех, кто бросил свои автомобили и отправился в путь пешком. Пробка на Палисейдс-Драйв не позволила проехать машинам экстренных служб, поэтому был вызван бульдозер, чтобы отодвинуть брошенные автомобили в сторону и расчистить проход.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, в зоне под непосредственной угрозой расположены более 13 тыс. зданий. Шеф полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил, что около 30 тыс. человек были эвакуированы из 10 тыс. домохозяйств, включая предприятия и другие здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия направлено более 250 пожарных бригад. Дополнительно местный департамент призывает всех сотрудников пожарной службы сообщить о своей готовности помочь в тушении пожара.

Борьбу с пожаром существенно усложняет сильный ветер, который накануне оставил без электричества десятки тысяч домов. Еще около 15 тыс. потребителей коммунальных услуг были отключены от электричества, чтобы снизить риск возгорания оборудования.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал жителей прислушаться к приказам об эвакуации. Также он объявил чрезвычайное положение и сообщил, что Калифорния получила грант на помощь в управлении пожарами для получения федерального возмещения расходов на тушение пожаров.

Напомним, 7 января в автономном китайском районе Тибете произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали больше сотни людей. Магнитуда подземных толчков достигала показателя 7,1. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине почти 10 километров в округе Тингри, где Индо- и Евразийская плиты сталкиваются друг с другом.

Ранее сообщалось, что у северного побережья американского штата Калифорния в декабре произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,0. Для прибережных районов Калифорнии и Орегона объявлялась угроза цунами, но разрушительные волны не достигли берега.

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