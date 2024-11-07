Поздравил Трампа с победой и пообещал мирную передачу власти: Байден выступил с речью к народу США

Действующий президент США Джо Байден обратился к американскому народу по поводу состоявшихся 5 ноября президентских выборов. Он приветствовал республиканца Дональда Трампа с победой и заявил, что 20 января его администрация сделает все для мирной передачи власти.

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"Мы принимаем выбор, который сделала страна. Я много раз говорил, что нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Вы не можете любить своего соседа только тогда, когда вы с ним согласны", – сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне.

Он сказал, что говорил с Трампом и заверил его, что обеспечит "мирный и упорядоченный переход".

Как пишет AP, это был тонкий намек на то, что Трамп в 2020 году отказался признать свое поражение.

"Не сомневаюсь в честности и прозрачности избирательной системы", – сказал действующий американский лидер.

По словам Байдена, проигрыш на выборах "не означает, что мы побеждены".

"Америка выдержит. У нас все будет хорошо, но мы должны сохранять единство. Мы должны продолжать идти вперед", – сказал 46-й президент США.

Он также поблагодарил вице-президента Камалу Гаррис за предвыборную кампанию и за работу за его президентство.

По словам Байдена, его команда оставляет после себя сильнейшую экономику в мире.

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