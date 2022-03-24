Появились новые фото аэродромов в Беларуси: российских вертолетов стало меньше

На военных аэродромах Беларуси стало меньше авиации. В частности, сократилось количество вертолетов в Мозыре и Барановичах.

На спутниковых снимках ImageSat International видно также, что происходит у военного аэродрома в Лунинце. Снимки показали на телеграмм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

"На новых спутниковых снимках ImageSat International за 22 марта показана важная информация по базе ВС РФ под Хойниками и аэродрому "Боков" (Мозырь), где можно увидеть около 43 вертолетов (ранее было 65). Видно, что меньше авиации стало и на аэродроме в Барановичах, где продолжают находиться два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", - написали администраторы канала.

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Также на снимках виден военный аэродром в Лунинце (Брестская область), где дислоцируется большое количество авиации, в том числе штурмовики Су-25 ВКС РФ и бомбардировщики Су-24 ВКС РФ. Можно увидеть, что рядом с аэродромом находятся ЗРК С-300/400.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Столтенберг заявил, что Беларусь уже вовлечена в войну против Украины, и призвал Лукашенко остановиться. А белорусские оппозиционеры предупредили, что Беларусь может начать вторжение в Украину, "прикрывшись" провокацией на границе.

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