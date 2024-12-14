Появилась карта возможных фронтов Третьей мировой войны в случае вторжения РФ в Европу

Захватнические амбиции российского диктатора Владимира Путина могут не ограничиваться Украиной. Поэтому европейские политики и военные считают, что уже в текущем десятилетии РФ может напасть на страны НАТО, что фактически приведет к началу Третьей мировой войны.

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В таком случае линия фронта может растянутся от восточных регионов Украины до Финляндии. Об этом сообщает Newsweek.

В Европе неоднократно предупреждали, что агрессия Путина не ограничится только Украиной, если Москва распространит свою воинственность дальше на континент. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что Путин может напасть на страну НАТО. Также глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Европе нужно быть готовой к войне с РФ к 2029 году.

Более того, глава внешней разведки Германии Бруно Каль поддержал точку зрения о том, что Москва "готовится к войне с Западом". При этом военно-политическое руководство РФ уже характеризует войну с Украиной как "войну между Россией и НАТО".

Наряду с Берлином восточный фланг НАТО и его новые члены наиболее активно выражают свою обеспокоенность возможными имперскими амбициями Путина за пределами Украины. Министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что "война может прийти в Швецию", а главнокомандующий страны Микаэль Бюден предупредил шведов о необходимости "морально подготовиться" к конфликту.

Северо-восточный фланг НАТО, включающий границу соседней Финляндии протяженностью 1300 км, может стать возможным фронтом. Эта скандинавская страна, присоединившаяся к альянсу в 2023 году, уже обвинила Москву в разжигании миграционного кризиса на своей границе. Генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт ранее заявил, что у Москвы есть "множество вариантов" проверить сплоченность альянса, включая "ограниченные захваты территорий".

"Когда мы думаем о потенциальных будущих очагах напряженности, страны Балтии выступают в качестве важного тестового случая для проверки силы сдерживающего фактора НАТО. В Эстонии, Латвии и Литве проживает много русских, что обычно является важным мотивирующим фактором для путинского интервенционизма", – говорят западные аналитики.

Кроме немецких и шведских политиков, войну НАТО с РФ допускают в Эстонии. В службе внешней разведки заявили, что Альянс "может столкнуться с массовой армией советского образца в следующем десятилетии", если Москва реформирует свои вооруженные силы. Тем временем в соседней Литве были установлены противотанковые бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона". Их расположение рядом с российским эксклавом Калининград имеет стратегическое значение как потенциальная линия фронта в любом конфликте между Россией и НАТО.

На карте показано, что Сувалкский коридор может стать первой точкой соприкосновения для любого шага Москвы в отношении НАТО, поскольку он отделяет российский эксклав Калининград на Балтийском море от Беларуси. Более того, там размещены тысячи российских военнослужащих, современные истребители и ядерное оружие, а также находится единственное автомобильное или железнодорожное сообщение между Польшей и Центральной Европой со странами Балтии.

Напомним, в США заявили, что сейчас именно в Украине решается вопрос начнется ли Третья мировая война. В то же время американские власти отметили, что при наихудшем сценарии Соединенные Штаты не смогут самостоятельно противостоять России и Китаю.

Ранее сообщалось, что в Финляндии на лесной военной базе на западе страны начались курсы подготовки женщин на случай войны с Россией. Там они получают навыки, которые могут оказаться решающими в случае потенциального российского вторжения или гибридной атаки.

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