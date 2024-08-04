В США определились, как будут противостоять России и Китаю в случае Третьей мировой войны

В США заявили, что сейчас именно в Украине решается вопрос начнется ли Третья мировая война. В то же время американские власти отметили, что при наихудшем сценарии Соединенные Штаты не смогут самостоятельно противостоять России и Китаю.

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В Конгрессе предупреждают, что США необходимо предпринять целый ряд шагов, чтобы усилить обороноспособность страны. Об этом говорится в отчете Комиссии по национальной оборонной стратегии Конгресса США.

Пентагон по доктрине может вести войну только против одного сильного противника, а в противостоянии одновременно с Китаем и Россией шансов у американских войска мало. В связи с этим в отчете говорится, что в случае Третьей мировой войны США должны будут рассчитывать на помощь союзников.

Также Комиссия по национальной оборонной стратегии предупредила, что глобальные риски, с которыми столкнулись США являются самыми опасными с 1945 года. В то же время Вашингтону рекомендуют прибегнут к решительным шагам, чтобы баланс сил перестал неуклонно смещаться в пользу Китая.

В отчете также упоминается российско-украинская война в контексте подготовки новых форм конфликтов и быстрой интеграции технологий. Комиссия отмечает, что полномасштабные конфликты требуют значительного наращивания возможностей оборонно-промышленного комплекса, а также использования старых систем вооружения в современных условиях.

Кроме того, в отчете говорится, что расходы на оборону США не должны увеличить растущий дефицит бюджета. Поэтому они должны идти вместе с введением новых налогов и реформой расходов на социальные нужды, которые придется сократить.

При этом в Комиссия по национальной оборонной стратегии акцентировала, что текущая американская доктрина обороны устарела и избегает рисков. Поэтому властям США рекомендовали отказаться от долгосрочных разработок, требующих значительных затрат, сосредоточившись на массовости.

"Минобороны США должно безотлагательно пересмотреть все основные системы вооружений с учетом будущих вызовов с приоритетом в маневренности, совместимости и выживании. Необходимо вкладывать больше в оборону в космическом и киберпространстве, которые станут еще одной плоскостью боевых действий", – говорится в отчете.

Документ гласит о том, что американские войска должны расширить свои возможности в противовоздушной обороне, противодействии БПЛА, возможностям РЭБ и дальнобойного огня. При этом в морском противостоянии США должны опираться на возможности флота наносить массированные удары с использованием беспилотных платформ в сочетании с боеприпасами большой дальности.

Что касается войны в Украине, американская комиссия по национальной оборонной стратегии заявила, что Соединенные Штаты должны развернуть более широкое присутствие в Украине ради получения опыта и активного внедрения новых технологий на современном поле боя.

Напомним, официальные лица США предупредили, что уже 5 августа Иран может начать нападение на Израиль. Американские чиновники ожидают, что действия Ирана будут осуществляться по тому же сценарию, что и атака на Израиль 13 апреля, когда было запущено сотни дронов Shahed-131/136 и баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что Комиссия по национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против Российской Федерации.

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