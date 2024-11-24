Женщин в Финляндии начали тренировать на случай войны с Россией: как это происходит

В Финляндии на лесной военной базе на западе страны начались курсы подготовки женщин на случай войны с Россией. Там они получают навыки, которые могут оказаться решающими в случае потенциального российского вторжения или гибридной атаки.

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Учебный курс Nasta является одним из 40, организованных Женской национальной ассоциацией по готовности к чрезвычайным ситуациям по всей Финляндии. Об этом сообщает The Guardian.

Во время подготовки гражданки Финляндии осваивают навыки в сфере кибербезопасности и выживания в дикой природе. Также они тренируют свою психологическую устойчивость и учатся справляться с информационным влиянием.

В течение нескольких дней группа женщин учатся выживать в кризисной ситуации, в том числе разводить и тушить костры, готовить еду на открытом воздухе, оказывать первую помощь, согреваться и строить туалет.

Стоит отметить, что количество заявок на курсы резко возросло после вторжения РФ в Украину. Участницы курсов заявляют, что их страна может стать следующей жертвой российской агрессии.

На сегодняшний день между двумя соседями нет официального военного конфликта, однако финская разведка называет Россию самой большой угрозой национальной безопасности Финляндии и не сомневается в том, что гибридная война уже идет.

Подготовительный курс Nasta работает с 1997 года. Тренинг не является военным, но он частично финансируется Министерством обороны Финляндии и получает существенную поддержку от Национальной ассоциации оборонной подготовки Финляндии. На сегодняшний день в ней насчитывается около 100 тыс. членов. После вторжения России 24 февраля 2022 года интерес к курсам вырос до беспрецедентного уровня.

Напомним, главный коммуникационный кабель, связывающий Германию и Финляндию, перестал работать из-за повреждения неизвестного происхождения. Официальную версию произошедшего пока что не озвучивали, журналисты допустили причастность России.

Ранее сообщалось, что окружной суд города Хельсинки наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

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