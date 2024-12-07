Война в Сирии: эксперт объяснил, сможет ли диктатор Путин отказать в поддержке своему другу Асаду

Режим российского диктатора Путина на международной арене будет поддерживать режим сирийского диктатора Башара Асада до тех пор, пока оба будут существовать. Что касается военной помощи, то сейчас России практически все ее военные силы нужны на войне против Украины, поэтому Асада страна будет поддерживать по мере возможностей.

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Такое мнение высказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор в интервью OBOZ.UA. По его мнению, Путин однозначно не сможет сказать, что он не будет поддерживать Асада.

"Он будет поддерживать по мере своих возможностей и ресурсов, которые сможет высвободить для сирийских событий. Даже если Асад потеряет все города в Сирии, Путин будет провозглашать, что поддерживает его, и может предоставить убежище, если тот проиграет. А если Асад будет удерживать хоть какую-то часть Сирии, Путин будет по меньшей мере политически, дипломатично, на международной арене его поддерживать. Внешне это до конца будет выглядеть как поддержка – пока существует режим Путина, он будет поддерживать режим Асада", – убежден эксперт.

Несмотря на то, что в Кремле заявили, что предоставят Сирии больше оружия, такая возможность у россиян вряд ли есть. Однако Путин никогда вслух не скажет, что у него нет возможности помогать Асаду.

"Скорее всего, они смогут лишь авиационными бомбардировками совершать военные действия против повстанцев. Маловероятно, что смогут перебросить более или менее значительные силы. Возможно, какие-то подразделения и перебросят, например, с африканского корпуса (бывшие наемники ПВК Вагнер), но кадровых военных, тем более значительное количество точно не смогут. Но, возможно, россияне смогут договориться с Ираном, чтобы тот усилил свое военное присутствие в регионе и поддержал Асада. Это единственный более-менее реальный вариант", – сказал Черногор.

Эксперт предположил, что в краткосрочной перспективе ситуация в Сирии может несколько отвлечь внимание Путина от Украины. Однако существует риск того, что РФ просто выйдет из войны в Сирии.

"Тем более, если Асад терпит поражение. Однако, возможно, часть его сторонников, которые сейчас заняты внутренней борьбой, могут эмигрировать и присоединиться к тем же россиянам уже в войне против Украины. Я не думаю, что это будет значительное количество военных, но такова возможность есть. Более того, могут определенные военные силы России освободиться, сейчас они заняты в Сирии, а так будут направлены на войну против Украины", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря стало известно, что в Сирии повстанцы продвинулись в третий крупный город страны Хомс. В настоящее время группировка повстанцев "Гаят Тахрир аль-Шам" пытается войти в город и отрезать Дамаск от побережья.