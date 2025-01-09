'Поведение Путина пока не способствует переговорам': Лемми очертил новые сроки урегулирования войны в Украине

Обещание новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "прекратить войну в Украине в течение 24 часов" предполагало проведение прямых переговоров самого Трампа, украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Однако последний сейчас не желает переговоров. Таким образом, сроки урегулирования войны в Украине смещаются к середине весны.

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По крайней мере, так считает глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. Об этом он рассказал в программе Today на BBC Radio 4.

"Те признаки, которые я наблюдаю в последние несколько дней (в речах Дональда Трампа – OBOZ.UA), есть некоторый откат от обещаний, что соглашение будет достигнуто 21 января. Я думаю, это теперь маловероятно. Более того, мы слышим, что фактически даты сдвинулись в сторону Пасхи", – отметил британский министр.

Лемми уточнил – речь идет именно о переговорах, которые, по его словам, обязательно будут.

"Но в данный момент поведение Путина не способствует тому, что он собирается вести переговоры", – заметил дипломат.

Господин Лемми также назвал отказ Трампа исключить военные действия с целью анексии Гренландии "характерным примером дестабилизирующей риторики" нового американского лидера. Британец заверил, что "нападение одного члена НАТО на другого просто невозможно".

Глава МИД Британии призвал "воспринимать действия новоизбранного президента, а не его риторику".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп уже откладывает на несколько месяцев свое обещание закончить войну в Украине "за 24 часа". В окружении новоизбранного американского президента, и у него самого, "еще нет решения, как закончить российско-украинскую войну".

Сам Трамп недавно предположил, что шесть месяцев является более реалистичным сроком для завершения войны в Украине. Однако избранный им спецпосланник по Украине, военный специалист Кит Келлог более оптимистичен. Он считает, что остановить войну можно в течение 100 дней.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони недавно встречалась с Трампом. После этого итальянская чиновник исключила, что Вашингтон откажется от военной поддержки Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США уже после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, ранее Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.