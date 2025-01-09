В команде Трампа пересматривают подход к окончанию войны в Украине в пользу Киева – FT

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп откладывает свое обещание закончить войну в Украине "за 24 часа" на несколько месяцев. Дело в том, что избранная команда Трампа включительно с ним хочет выглядеть сильными.

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Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники из европейского политикума. Европейские союзники восприняли перенос сроков исполнения обещания как знак, что администрация Трампа не откажется от поддержки Украины, добавляет издание.

Отсрочка Трампа связана с тем, что в окружении новоизбранного американского президента и у него самого "еще нет решения, как закончить российско-украинскую войну", цитирует FT свои источники.

"Вся команда Трампа одержима силой и хочет выглядеть сильной. Поэтому они пересматривают подход к Украине", – сказали они.

Также будущая администрация Трампа опасается, что решение отказаться от поддержки Украины будет выглядеть как "катастрофический вывод войск США из Афганистана" во времена президентства Джо Байдена.

Сам Трамп недавно предположил, что шесть месяцев является более реалистичным сроком для завершения войны в Украине. Однако избранный им спецпосланник по Украине, военный специалист Кит Келлог более оптимистичен. Он также ссылается на "решение Трампа", но считает, что остановить войну можно за 100 дней".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджия Мелони недавно встречалась с Трампом. После этого чиновница из Италии исключила, что Вашингтон откажется от военной поддержки Киева, добавили в FT.

"Трамп раньше доказал способность совмещать дипломатию со сдерживанием. Он двигается вперед к решению (вопросы войны в Украине), но я не думаю, что это не означает отказ от Украины", – цитирует издание ее слова.

Госпожа Мелони также сказала, что Украина должна получить конкретные гарантии безопасности в рамках любого потенциального дипломатического соглашения по прекращению войны.

"Гарантии безопасности фундаментальны, если мы действительно стремимся к миру в Украине. Мы все знаем, что в прошлом Россия нарушила подписанные ею соглашения. Без гарантий безопасности мы не можем быть уверены, что это не повторится", – отметила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.