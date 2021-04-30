Посольство США объявило о прекращении выдачи виз россиянам

Начиная с 12 мая, посольство Соединенных Штатов Америки в России максимально сократит консульские услуги, оставив только те, которые необходимы в экстренных случаях гражданам США. Что касается россиян, то им визы будут открывать в очень ограниченных количествах в случае, если речь идет об окончании дипломатической или о вопросах жизни и смерти.

Такое объявление дипучреждение разместило на своем официальном сайте. В заявлении объяснили, что такие масштабные сокращения услуг вызваны сообщением российского правительства от 23 апреля о своем намерении запретить представительству США в России трудоустраивать иностранных граждан в любом качестве.

"Обработка неиммиграционных виз для недипломатичеких поездок прекращается. Посольство в Москве в ближайшем будущем не будет предлагать обычные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за рубежом или услуги по восстановлению паспортов", – говорится в сообщении.

Также граждан США, которые находятся в России и срок действия чьих виз истек, настойчиво призвали уехать из России до 15 июня. Именно такой срок установило российское правительство.

Кроме того, отметили дипломаты, ситуация осложняется еще и тем, что предоставление экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за урезания возможностей представителей посольства выезжать за пределы Москвы.

"Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас уменьшить консульскую мощность на 75% и будем пытаться предлагать гражданам США как можно больше услуг", – подытожили в посольстве США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 апреля администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России (посмотреть полный список можно здесь). Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов.