МИД РФ объявило о высылке 10 дипломатов США и анонсировало 'дальнейшие шаги'

Россия объявила персонами нон-грата 10 сотрудников американского посольства в Москве.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. Уточняется, что дипломаты должны покинуть страну до конца среды, 21 мая.

В ведомство вызывали заместителя главы дипломатической миссии США в РФ Барт Горман.

В МИД заявили, что такая мера является "зеркальным" ответом на "враждебные действия американской стороны" против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.

Также там назвали санкции против РФ "незаконными" и анонсировали дальнейшие меры: "В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю "волну" незаконных антироссийских санкций США".

Как сообщал OBOZREVATEL, из США решили выслать 10 российских дипломатов. Также были введены санкции, которые затронули юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму (полный список – здесь).

Кроме того, президент Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности.