Лавров – ответил Байдену: санкции США по плечу России. Список зеркальных ограничений

В Министерстве иностранных дел России считают, что американские санкции им "по плечу" и обнародовали ответ на "недружественные действия" Вашингтона.

С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров, передают РИА Новости. Он отметил, что среди мер – высылка американских дипломатов. Полный перечень мер Москвы опубликован на сайте ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"(Это) меры, которые одобрил президент России в ответ на абсолютно недружественные, ничем не спровоцированные действия, которые были объявлены Вашингтоном в отношении РФ, наших граждан, физических и юридических лиц, в отношении нашей финансовой системы", – сказал Лавров.

По его словам, Москва предложит десяти дипломатам США покинуть страну, а также будет прекращать деятельность американских фондов, которые якобы "вмешиваются в российскую политику".

Говоря непосредственно о введении санкций, глава МИД отметил, что ограничительные меры им "по плечу".

Что именно решили в РФ:

из России вышлют 10 американских дипломатов;

послу США Джону Салливану рекомендовали отправиться в Вашингтон для консультаций;

против 8 руководителей администрации президента США Джо Байдена введут санкции;

в России прекратят деятельность американских фондов и неправительственных организаций, "подконтрпольных Госдепартаменту и другим структурам США".

Лавров о высылке из России американских и польских дипломатов: 10 дипломатов были включены в список с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим зеркально, предложим 10 дипломатам США в России покинуть страну. Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим соответствующе. pic.twitter.com/qlfbrlmpmC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 16, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России (посмотреть полный список можно здесь). Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов. Случившееся также коснулось юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

Кроме того, глава государства объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.