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Портрет Зеленского авторства Bono появится на обложке американского журнала The Atlantic. Фото

София Закревская
Мир
1 минута
4,0 т.
Портрет Зеленского авторства Bono появится на обложке американского журнала The Atlantic. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский появится на обложке американского журнала The Atlantic. Ее украсит не фото украинского лидера, а его портрет.

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Автором рисунка является солист группы ирландской рок-группы U2 Боно (настоящее имя – Пол Дэвид Хьюсон). Он нарисовал портрет Зеленского, который появится на обложке июньского выпуска The Atlantic.

Обложка выполнена в желтом и голубом цветах. На ней написано "Выбор между свободой и страхом".

Портрет Зеленского авторства Bono появится на обложке американского журнала The Atlantic. Фото

В журнале также есть интервью с президентом Украины, которое у Зеленского взяла команда издания в Киеве.

Также в выпуск вошла статья под названием "Контрнаступление". В ней отмечается, что от успеха украинских военных на поле боя зависит "будущее демократического мира".

Напомним, что российские каналы в Telegram распространили фейковую обложку якобы британской еженедельной газеты The New European. На фальшивой картинке изображен президент Украины Владимир Зеленский в образе корыстного человека, готового сделать что угодно ради финансовой выгоды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Владимир Зеленский появился на обложке Spiegel. Он дал журналу интервью, в котором объяснил, почему Россию нужно остановить.

– Тем временем известное французское издание политической сатиры Charlie Hebdo высмеяло кремлевского диктатора Владимира Путина на обложке журнала. Президент страны-агрессора изображен с оторванной головой, которую собираются выбросить.

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