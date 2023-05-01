Портрет Зеленского авторства Bono появится на обложке американского журнала The Atlantic. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский появится на обложке американского журнала The Atlantic. Ее украсит не фото украинского лидера, а его портрет.

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Автором рисунка является солист группы ирландской рок-группы U2 Боно (настоящее имя – Пол Дэвид Хьюсон). Он нарисовал портрет Зеленского, который появится на обложке июньского выпуска The Atlantic.

Обложка выполнена в желтом и голубом цветах. На ней написано "Выбор между свободой и страхом".

В журнале также есть интервью с президентом Украины, которое у Зеленского взяла команда издания в Киеве.

Также в выпуск вошла статья под названием "Контрнаступление". В ней отмечается, что от успеха украинских военных на поле боя зависит "будущее демократического мира".

Напомним, что российские каналы в Telegram распространили фейковую обложку якобы британской еженедельной газеты The New European. На фальшивой картинке изображен президент Украины Владимир Зеленский в образе корыстного человека, готового сделать что угодно ради финансовой выгоды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Владимир Зеленский появился на обложке Spiegel. Он дал журналу интервью, в котором объяснил, почему Россию нужно остановить.

– Тем временем известное французское издание политической сатиры Charlie Hebdo высмеяло кремлевского диктатора Владимира Путина на обложке журнала. Президент страны-агрессора изображен с оторванной головой, которую собираются выбросить.

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