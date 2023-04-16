РФ распространяет фейковую обложку британской газеты The New European, где изображен Зеленский

Российские каналы в мессенджере Telegram распространяют ложную обложку, которая якобы принадлежит британской еженедельной газете The New European. На фальшивой картинке изображен Президент Украины Владимир Зеленский в образе корыстного человека, готового сделать что угодно ради финансовой выгоды.

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Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил в Telegram. Выпуска The New European с такой обложкой не существует.

На фальшивой"обложке", распространяемой российскими каналами в мессенджере Telegram, изображен Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на коленях перед Далай-ламой. Рядом с ними стоит недовольный Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который держит руки в бока.

Как отметили в ЦПИ, согласно официальному сайту газеты, издание The New European с такой обложкой не существует. Недостоверность изъвестия подтверждает также то, что последний выпуск газеты был №336 (апрель 13-19, 2023), а указанный на изображении №337 только готовят.

"Подобные фейковые обложки известных западных изданий преследуют цель дискредитировать Украину и ее Президента Зеленского на мировой арене. Враг продолжает продвигать нарративы "непрофессионализма" и "коррумпированности" украинской власти для разжигания внутренних конфликтов среди украинцев и уменьшения военной помощи от союзников", — отметили в Центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокремлевская пропаганда утверждает, что танки Leopard (какой именно модификации, 1-й или 2-й, не уточняется) якобы уже работают на фронте в Херсонской области. Россияне утверждают: мол, их диверсанты даже смогли захватить один из немецких танков, но его пришлось "утопить в болоте".

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