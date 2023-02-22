''Украина победит!'': Charlie Hebdo разместил жесткую карикатуру на Путина на обложке

Известное французское издание политической сатиры Charlie Hebdo высмеяло кремлевского диктатора Владимира Путина на новой обложке журнала. Президент страны-агрессора изображен с оторванной головой, которую собираются выбросить.

Видео дня

А на обложке красуется надпись: "Украина победит!" Фото обложки опубликовано на странице журнала в социальной сети Facebook.

Номер появился в продаже в среду, 22 февраля – в канун первой годовщины широкомасштабного вторжения России.

Следует отметить, что во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В этом году, как ожидалось, основной темой выступления кремлевского диктатора была война в Украине. Чтобы ознакомиться с основными тезисами выступления Путина и разобраться, что стоит за этими заявлениями и как они повлияют на дальнейшее течение войны – читайте материал OBOZREVATEL.

В то же время Путин во время своего обращения в Федеральное собрание РФ не сформулировал конкретные цели или намерения войны против Украины. Речь главного русского военного преступника была построена на риторических заявлениях о "защите исторических земель". Эксперты Института изучения войны считают, что это свидетельствует о намерении Кремля выиграть больше времени для затяжной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые он озвучил, обращаясь в Федеральное собрание РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.