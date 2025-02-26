'Пора встряхнуть Пентагон': у Трампа объяснили увольнение председателя Объединенного комитета начальников штабов Брауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза К. Брауна из-за якобы низкого доверия у военных к командованию и из-за "проваленных проверок". Генерал не справился с семью проверками подряд, считают в Белом доме.

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Как отметила спикер администрации Трампа Кэролайн Ливитт, президент США "считает, что генерал плохо выполнял свою работу". Более того, по ее словам, "пора встряхнуть Пентагон".

"Они (в Объединенном комитете) провалили семь проверок подряд, доверие к военным Соединенным Штатам среди бойцов низкое", - сказала она журналистам.

По ее словам, "президент встряхнул Пентагон и Министерство обороны во главе с министром Хегсетом, потому что имеет право это делать", и вообще "это достаточно распространенное явление в любой администрации".

Всего за несколько дней до увольнения Трамп в собственной социальной сети называл генерала Брауна "выдающимся лидером" и "прекрасным джентльменом". Однако, по словам спикера Белого дома, "увольнение генерала говорит само за себя".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и главнокомандующего ВМС Лизу Франкетти еще в субботу, 22 февраля. Кроме указанных должностных лиц Пентагона, были уволены еще более пяти тысяч работников Минобороны США.

Возросло ли после этого доверие военных к командованию, Кэролайн Ливитт не объяснила.

Также Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

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