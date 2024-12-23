Ползает перед массовым убийцей: глава МИД Чехии раскритиковал визит Фицо в Путин

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подверг критике словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Причиной тому стал визит политика в Москву и встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом дипломат написал в X(Twitter). По его мнению, Фицо "ползает перед массовым убийцей".

Также Липовский отметил, что решение Чехии отложить на неопределенный срок межправительственные консультации со словацким правительством после визита Фицо выглядит еще более благоразумным шагом.

"Это было чешское правительство, которое обеспечило независимость от российской энергетической поставки, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей. И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более дальновидным", - прокомментировал чешский министр поездку главы словацкого правительства в Москву и встреча с Путиным.

Липовский добавил, что думает сейчас "обо всех украинцах, которые не могут провести Рождество со своими близкими из-за Путина".

Ранее евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его недавний визит в Москву и переговоры с Владимиром Путиным. Литовский политик заявил, что Фицо "не имеет права поучать Украину и даже смотреть украинцам в глаза".

Напомним, что 22 декабря Фицо приехал в Москву, чтобы говорить с диктатором Путиным о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит из РФ от 1 января 2025 года. Также премьер заявил, что они "обменялись мнениями по военной ситуации в Украине".

Словацкая оппозиция назвала этот вояж позором и раскритиковала главу правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие пресс-конференции премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кремлевского диктатора Владимира Путина после их переговоров в Москве говорит о том, что они просто не могут ничего разглашать публично и боятся реакции общественности. Фицо хочет вести дела с РФ, ему это выгодно.

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