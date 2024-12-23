'Это предательство': в Словакии резко отреагировали на поездку Фицо к Путину

В Словакии раскритиковали премьер-министра Роберта Фицо, который в воскресенье, 22 декабря, приехал в Москву на ковер к российскому диктатору Путину. Главе правительства указали, что переговоры про транзит газа нужно было вести с Украиной, а не Россией.

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Поездку к Путину назвали предательством национальных интересов. Об этом пишет Aktuality.sk.

Так, лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал эту поездку позором для Словакии. По его словам, Фицо делает страну инструментом пропаганды страны-агрессора.

"Если бы премьер-министр действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", – заявил депутат.

В то же время член президиума оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Иван Корчок назвал эту поездку "поворотным моментом" во внешней политике страны. Никто в Европейском союзе не поддержал просьбу Фицо сохранить транзит газа через Украину.

"После провала в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер-министр поехал стоять рядом с российским президентом. Это предательство союзников и Словакии, это разрыв в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет мандата", – подытожил Корчок.

На переговоры Фицо с Путиным также отреагировал лидер партии Свободы и Солидарности Бронислав Грелинг. Депутат назвал главу словацкого правительства коллаборантом и заявил, что таким образом страна оказалась "в международной изоляции".

"Мы присылаем послание Владимиру Путину и всем пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации", – резюмировал Грелинг.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря Фицо приехал в Москву, чтобы говорить с диктатором Путиным о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит газа из РФ с 1 января 2025 года. Также премьер заявил, что они "обменялись мнениями о военной ситуации в Украине".

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