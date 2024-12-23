'Не имеет права даже смотреть в глаза украинцам': евродепутат подверг критике Фицо за визит в Москву

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его недавний визит в Москву и переговоры с Владимиром Путиным. Литовский политик заявил, что Фицо "не имеет права поучать Украину и даже смотреть украинцам в глаза".

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Об этом он написал в соцсети Х. 22 декабря Роберт Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого обсуждались международные вопросы, в том числе транзит российского газа в Словакию.

Пятрас Ауштрявичюс подчеркнул, что зависимость от российского газа объединяет автократов, действующих вопреки демократическим принципам и европейским ценностям.

"Роберт Фицо не имеет права поучать Украину и даже смотреть в глаза украинцам!" – заявил европейский политик.

22 декабря Фицо приехал в Москву, чтобы говорить с диктатором Путиным о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит из РФ от 1 января 2025 года. Также премьер заявил, что они "обменялись мнениями по военной ситуации в Украине".

Словацкая оппозиция назвала этот вояж позором и раскритиковала главу правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие пресс-конференции премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кремлевского диктатора Владимира Путина после их переговоров в Москве говорит о том, что они просто не могут ничего разглашать публично и боятся реакции общественности. Фицо хочет вести дела с РФ, ему это выгодно.

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