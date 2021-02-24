Поляки назвали причиной крушения самолета Качиньского детонацию взрывчатки

Причиной катастрофы правительственного самолета президента Польши Леха Качинського 10 апреля 2010 года под Смоленском (Россия) стала детонация взрывного устройства.

Об этом в среду, 24 февраля, заявил председатель Смоленской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, передает "Укринформ".

"Главный тезис, а точнее правда, является такой, что самолет был уничтожен в результате взрыва. К этому привела взрывчатка, найденная на элементах разбитого самолета", – сказал Мацаревич.

При этом экс-министр не сказал, кто именно заложил взрывное устройство. По словам главы подкомиссии, это должна установить прокуратура.

Накануне 11-й годовщины авиакатастрофы комиссия планирует представить общественности важную информацию насчет расследования причин происшествия без получения фрагментов разбитого самолета из РФ.

"С точки зрения исследования, можно без этого опубликовать отчет, поскольку мы обладаем собранными образцами из разбитого самолета и образцами, на которых как в польских, так и в иностранных лабораториях найдены следы взрывчатки", – отметил Мацаревич.

Напомним, ранее польская комиссия по расследованию авиакатастрофы заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

Польша подала ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это "русофобской истерией".

Как сообщал OBOZREVATEL:

итоги исследований британской лаборатории подтвердили, что причиной катастрофы Ту-154М в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, стали взрывы на борту.

15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили версию подрыва.