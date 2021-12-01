Польша заявила о новых провокациях с белорусской стороны на границе: будет вызван военный атташе. Фото

С территории Беларуси неизвестные обстреляли осветительные мачты, установленные в Польше военнослужащими. В связи с провокацией польское Министерство обороны вызывает военного атташе для объяснения инцидента.

По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия. Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Польши. Инцидент произошел в районе города Тересполя, расположенного вблизи польско-беларусской границы (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После случившегося министр обороны Мариуш Блащак заявил в Twitter, что Польша вызывает представителя военного ведомства при дипломатическом представительстве Беларуси для объяснения случившегося.

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Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony 🇧🇾 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola. https://t.co/XaN22EuP8s — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2021

Кроме того, Блащак подчеркнул, что с 1 декабря дня вступят в силу три постановления, касающихся защиты восточной границы Польши. Самый главный из них касается запрета на пребывание в районе, где ранее действовало чрезвычайное положение. Такой регламент правительство Польши вводит сроком на три месяца.

Стоит отметить, что по информации Пограничной службы Польши, в течение ноября на польско-беларусской границе было задержано 352 мигранта. Большинство из них оказались гражданами Ирака, Турции, Сирии, Индии и Афганистана.

Briefing prasowy dot. sytuacji na granicy 🇵🇱-🇧🇾.#nagranicy | Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego SG por. SG A. Michalska: Od początku listopada zatrzymaliśmy 352 migrantów, głównie obywateli Iraku, Syrii, Turcji, Afganistanu i Indii. pic.twitter.com/s4iz4lWoMF — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 30 ноября, мигранты дважды штурмовали границу Беларуси с Польшей. Они бросали камни, металлические трубы и петарды.

Ранее нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач предупредил, что тысячи мигрантов, прибывших на белорусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины

В свою очередь в МВД Украины заявили, что полностью готовы к реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украино-белорусском участке границы в связи с обострением миграционного кризиса. Уже через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлениях беженцев, подразделения будут на месте.