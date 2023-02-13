США призвали своих граждан немедленно покинуть территорию России: что известно

Власти США призвали американских граждан не путешествовать в Россию или немедленно покинуть ее территорию, соблюдая повышенную осторожность. Объяснили это целым рядом причин: непредсказуемыми последствиями неспровоцированного полномасштабного вторжения РФ в Украину, риском преследований и неправомерных задержаний граждан Соединенных Штатов, ограниченными перелетами в и из России, препятствованием оказанию помощи американцам от посольства США, а также угрозой терроризма.

Видео дня

Соответствующее предупреждение было обнародовано на сайте американского посольства в Москве 12 февраля. Дипломаты отметили, что возможности правительства Соединенных Штатов по оказанию обычных или неотложных услуг американцам в РФ "сильно ограничены".

"Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну. Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", – сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что в сентябре-2022 Москва начала мобилизовать граждан на войну против Украины. Лица с двойным гражданством тоже могут быть подвергнуты мобилизации.

Также американцы должны учитывать, что кредитные и дебетовые карты США больше не работают в стране-агрессоре, а возможности электронного перевода средств из Америки крайне ограничены из-за санкций, введенных против российских банков. "Есть сообщения о нехватке наличных в России", – написала пресс-служба дипучреждения.

Проблемы есть и с перелетами коммерческими рейсами. "Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры", – заявили в посольстве.

Там также посоветовали избегать любых политических или социальных протестов и не фотографировать так называемых правоохранителей на этих мероприятиях, потому что уже были случаи, когда российские власти арестовали граждан США, участвовавших в демонстрациях.

Дипломаты предупредили: спецслужбы РФ могут не уведомить американское посольство о задержании гражданин США и необоснованно задержать консульскую помощь. Не исключается, что американцы "могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства", им могут выдвинуть сфабрикованные обвинения и проч..

"Террористические группы, как транснациональные, так и локальные террористические организации, а также лица, вдохновленные экстремистской идеологией, продолжают планировать возможные теракты в России. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацеливаясь на туристические объекты, транспортные узлы и системы, рынки/торговые центры, объекты местных органов власти, гостиницы, клубы, рестораны, религиозные места, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты, и другие общественные места", – считают в американском посольстве. В частности, гражданам США не рекомендовали поездки на Северный Кавказ (включая Чечню и Эльбрус).

Также не рекомендованы поездки на юго-запад страны-агрессора в связи с российской войной против Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце января власти Азербайджана приняли решение об эвакуации сотрудников посольсва и членов их семей из Ирана. Это произошло спустя несколько дней после того, как вооруженный человек устроил стрельбу на посте охраны возле азербайджанского дипучреждения.

– Вооруженное нападение произошло 27 января. Погиб начальник службы безопасности, еще два охранника получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!