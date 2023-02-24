Польша высылает из страны военного атташе Беларуси

Власти Польши приняли решение выслать из страны военного атташе Беларуси. Варшава назвала это ответной мерой на выдворение из Беларуси офицера связи Пограничной службы Польши.

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Это выдворение произошло после того, как Варшава приняла решение об остановке работы пограничного пункта пропуска "Бобровники". Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина.

"В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе", – сказал он Польскому агентству печати.

Как сообщает агентство, это решение было принято в ответ на выдворение из Беларуси офицера связи Пограничной службы Польши, состоявшееся после решения Варшавы по соображениям безопасности прекратить работу пограничного пункта пропуска "Бобровники".

В МИД и Госпогранкомитете Беларуси заявляли, что антигуманное решение о закрытии "Бобровников" обостряет и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе, нарушает права жителей Белоруссии, Польши и других стран, а также наносит ущерб экономической деятельности. В Минске отмечали, что оставляют за собой право принять адекватные меры реагирования, подчеркнув, что Беларусь всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша закрыла последний действующий пункт пропуска Кукурыки-Козловичи для передвижения грузовых транспортных средств из Беларуси. Это является ответным шагом на ограничения, наложенные на польских перевозчиков со стороны Минска.

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