Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью: названа причина

Власти Польши вводят чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью воеводствах. В Варшаве ожидают появления по ту сторону границы "опасных людей с оружием".

Как сказано 2 сентября на сайте главы Польши Анджея Дуды, президент утвердил предложение правительства о введении исключительного положения на границе с Белорусью. Режим ЧП охватит 115 населенных пунктов Подляшского воеводства на северо-востоке страны и 68 населенных пунктов в Люблинском воеводстве на юго-востоке государства.

Во время введения режима ЧП на данной территории будет запрещено проводить любые массовые мероприятия, граждане старше 18 лет, находящиеся на данной территории, должны при выходе на улицу иметь при себе паспорт. Также усиливается контроль за владельцами огнестрельного оружия.

Видео дня

Распоряжение вступит в силу после публикации в "Вестнике законов Республики Польша" и будет действовать в течение месяца. При этом данное постановление еще должны рассмотреть депутаты нижней палаты.

Известно, что в конце августа правительство Польши обратилось к президенту с просьбой ввести режим ЧП на границе с Беларусью. Необходимость такого шага политики объяснили наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. В Варшаве считают, что Минск преднамеренно свозит беженцев к границе с Евросоюзом. Там же отмечают, что число нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию Евросоюза постоянно растет. Более того, польские чиновники считают, что ситуация может обострится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина решила предоставить Литве колючую проволоку в рамках гуманитарной помощи. чтобы европейская страна могла защитить свои границы от наплыва мигрантов со стороны Беларуси.