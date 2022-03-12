Польша увеличивает численность войск и расходы на армию

На фоне российского вторжения в Украину соседняя Польша решила увеличить численность своей армии со 110 тысяч до 250 тыс. военных. Отдельно также возрастет количество войск территориальной обороны – около полусотни тысяч бойцов.

Это предусмотрено законом о защите отечества, который 11 марта принял Сейм, передает OKO.press. Примечательно, что решение поддержали почти единогласно – 450 депутатов высказались "за", а пятеро воздержались, голосов "против" не было.

"В это тяжелое время войны, продолжающейся за нашей восточной границей, среди темных образов насилия мы показываем примеры солидарности и общей заботы о безопасности Польши и всей Европы", – прокомментировал премьер страны Матеуш Моравецкий в Facebook.

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Принятый депутатами Сема документ еще должен рассмотреть польский Сенат, а затем подписать президент Анджей Дуда.

Отмечается, что соответствующим законом предусмотрено не только увеличение численности польской армии, но и ее финансирования – до 3% ВВП с 2023 года.

Также документом предусматриваются дополнительные финансовые и социальные стимулы для привлечения мужчин на военную службу. Кроме того, создание нового рода войск для борьбы с киберпреступностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

после нападения войск РФ на Украину, в Варшаве заявили, что не будут предоставлять Киеву самолеты МиГ-29. Кроме того, соседняя страна не предусматривала и разрешения Украине использовать свои аэропорты.

Вместе с тем польские власти решили принять закон для помощи украинским беженцам. А также создать в этих целях спецфонд в $1,75 млрд.

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