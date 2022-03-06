В Польше заявили, что не будут посылать истребители в Украину и не дадут разрешения на использование своих аэродромов

Польша не будет предоставлять Украине свои самолеты советского производства МиГ-29. Также она не собирается давать разрешение на использование своих аэропортов.

Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Польши, отвечая в Twitter на пост беларусского оппозиционного издания NEXTA. Там отметили, что Польша существенно помогает нашей стране "во многих других областях".

Отметим, что ранее в The Wall Street Journal появилась информация о том, что Польша может поставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Взамен она якобы могла получить от США истребители F-16.

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Однако, как заявили в Польше, это была дезинформация.

Там также добавили, что все польские самолеты МиГ-29 находятся на своих базах, кроме того, они маркированы знаком ВВС Польши в цветах красно-белого государственного флага.

Как сообщал OBOZREVATEL, США позволили странам НАТО поставлять военные самолеты-истребители Украине с целью поддержать ее в войне против российского агрессора. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

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