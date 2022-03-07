В Польше примут специальный закон о беженцах из Украины и выделят $1,75 млрд

Для помощи украинским беженцам в Польше власти это страны создадут специальный фонд. Речь идет о 8 млрд злотых, или 1,75 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом заявил глава постоянного комитета Совета министров Польши Лукаш Шрайбер в интервью Dziennik Gazeta Prawna. Он уточнил, что в Польше примут отдельный закон о помощи беженцам из Украины.

"В законе предусмотрен целевой фонд. Для начала он составит около 8 млрд злотых, на первые недели этой суммы должно хватить", – сказал Шрайбер. По его словам, в будущем фонд могут увеличить.

Также закон будет предусматривать обеспечение беженцев питанием и жильем на время переходного периода. Предполагается также "подключение беженцев к социальной системе, системам образования и здравоохранения". Предполагается, что речь идет по меньшей мере о миллионе человек.

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Пока что Польша гарантирует питание и проживание для беженцев из Украины на 2 месяца. Но Шрайбер уверен, что программу придется продлить, особенно если некоторые беженцы захотят остаться в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Чехии планируют выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам приют.

При этом в самой Украине каждый, кто лишился работы из-за войны, получит по 6,5 тыс. грн. Выплата будет осуществляться через Дію.

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