Польша усилит санкции против России из-за военной агрессии на Донбассе

В Польше намерены усилить санкции против России из-за ее агрессивных действий против Украины.

В правительстве соседней страны обеспокоены тем, что РФ стягивает военную технику к границам Украины, сообщает агентство РАР.

"Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине", – говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Польши добавили, что на Донбассе с начала года выросло количество случаев нарушения перемирия и обстрелов со стороны оккупантов.

"С середины марта случаев нарушения условий перемирия является втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", – сообщили польские дипломаты.

Отмечается, что скоро МИД Польши будет председательствовать в ОБСЕ и они намерены принимать меры для деэскалации войны на Донбассе.

"Наше беспокойство, так же как и союзников, вызывает сосредоточение российских войск вблизи украинских границ, в том числе в оккупированном Крыму и на Черном море", – акцентировали в МИД Польши.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 8 апреля осуществил чрезвычайно срочный визит в Киев, в свете угрозы миру на границах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает стягивать военную технику к границам Украины. 11 апреля колонны машин и вооружения были замечены в Краснодарском, Воронежском, Тамбовском, Ростовском и Брянском регионах.