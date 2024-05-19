Польша собирается еще больше усилить границу с Россией и Беларусью: что происходит

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал выделение 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов) на проект "Восточный щит". Целью этой инициативы является усиление польской границы с Россией и Беларусью.

Такое заявление Туск сделал на церемонии по случаю 80-летия битвы под Монте-Кассино в субботу, 18 мая. Об этом сообщает польский портал RMF24.

Мы решили инвестировать 10 миллиардов злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага", – сказал Туск.

Также премьер-министр Польши отметил, что в последние недели страна сталкивается с провокациями и диверсиями. Он пообещал на следующей неделе проинформировать общественность о мерах, предпринимаемых польским государством против тех, кто их предпринимает.

"Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу, здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадно к ним", – добавил Туск.

Напомним, замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна проведет значительную модернизацию фортификационных сооружений. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Польша готова потратить на эти меры сотни миллионов долларов.

Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, такое решение было принято из-за давления со стороны режима диктатора Александра Лукашенко. Также он добавил, что Польша решила укрепить границы из-за растущей угрозы, возникающей вследствие агрессии России против Украины и неопределенной геополитической ситуации.

Ранее в Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что Польша якобы готовится к "терактам и захвату объектов" на территории Беларуси. СМИ Белоруссии утверждают, что КГБ известны имена кураторов-сотрудников польских спецслужб.