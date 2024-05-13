Польша потратит $375 млн, чтобы сделать барьер на границе с Беларусью 'непроходимым': что известно

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна проведет существенную модернизацию фортификационных сооружений. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Польша готова потратить на эти мероприятия сотни миллионов долларов.

Также чиновник заверил, что барьер на границе с Беларусью станет "непроходимым". Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24.

В польском минобороны отметили, что модернизация заграждения на границе с Беларусью обойдется государственному бюджету в 1,5 млрд злотых (около $375 млн). Томчик подчеркнул, что лишь после укрепления фортификационных заграждений они по-настоящему будут выполнять свою функцию.

Представитель оборонного ведомства добавил, что технологию укреплений и модернизации ограждения разрабатывают польские инженеры и сотрудники Силезского технологического университета. Также чиновник дал гарантию, что после проведенных работ заграждение станет "непроходимым".

Томчик заявил, что на сегодняшний день барьер защищает Польшу от мигрантов, но не имеет военного контекста. Поэтому учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью польские власти решили существенно усилить защиту своих государственных границ.

Напомним, Польша начала строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью. По словам премьер-министра Дональда Туска, такое решение было принято в связи с давлением со стороны режима диктатора Александра Лукашенко. Также он добавил, что Польша решила укрепить границы из-за растущей угрозы, возникающей в результате агрессии России против Украины и неопределенной геополитической ситуации.

Ранее в Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что Польша якобы готовится к "терактам и захвату объектов" на территории Беларуси. СМИ Беларуси утверждают, что КГБ известны имена кураторов-сотрудников польских спецслужб.