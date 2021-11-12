Польша получит помощь от НАТО: Великобритания отправила солдат на польско-белорусскую границу

Британия приняла решение направить военнослужащих на польско-белорусскую границу из-за миграционного кризиса. Они будут оказывать помощь пограничникам Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны в Twitter в пятницу, 12 ноября. Как говорится в сообщении, речь идет о небольшой группе армейцев Вооруженных сил Британии.

В ведомстве отметили: у Великобритании и Польши длинная история дружбы. Такое решение было одобрено властями страны после соглашения с правительством Польши.

"Небольшую группу военнослужащих вооруженных сил Великобритании было развернуто после соглашения с польским правительством, чтобы изучить, как мы можем предоставить инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Беларусью", – говорится в сообщении пресс-службы.

Видео дня

В то же время, Североатлантический альянс также выступил с заявлением, в котором призвал Беларусь не создавать искусственный миграционный кризис на границах, направленный против Литвы, Латвии и Польши.

Там отметили, что будут следить за вероятными провокациями со стороны Беларуси и рисками эскалации конфликта, а также призвали страну соблюдать нормы международного права и уважать основные свободы человека.

Отметим, что ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что тысячи мигрантов, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, могут пойти через территорию Украины. Сложившаяся ситуация угрожает стабильности и безопасности всего Европейского Союза.

В то же время глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что миграционный кризис на границе сделан искусственно. По его словам, существует специальный "механизм", в котором используются вербовочные центры для беженцев из стран с высоким миграционным риском.

Подробнее о ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши, о том, как все началось и есть ли угроза для Украины, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Совбеза Организации Объединенных Наций выразили готовность обсудить новые меры в отношении Беларуси. Они заявили, что ситуацией с нелегальными мигрантами стране не удастся оказывать давление на Евросоюз.