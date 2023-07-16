В РФ размечтались, что ЧВК 'Вагнер' за 'считанные часы' захватит сухопутный коридор, соединяющий Польшу и Литву. Видео

Так называемые эксперты, а на деле обычные пропагандисты с телеканала "Россия-1" продолжают рассуждать о гипотетических успехах на фронте со странами НАТО. На этот раз депутат Госдумы Андрей Картаполов оценил перспективу захвата контроля над Сувалкским коридором, который соединяет границы Литвы и Польши.

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Кадры с очередного балагана в студии Владимира Соловьева транслируют федеральные СМИ России. Гости эфира пафосно разглагольствуют о том, почему наемники "Вагнера" по-прежнему остаются в Беларуси (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все думают, что "вагнеровцы" там обучают Вооруженные силы Беларуси. На самом деле не только, не только и не столько. Есть такой Сувалкский коридор, так вот он нам в случае чего очень пригодится. Сейчас готовится ударный план, который способен захватить этот объект в считанные часы", – рассуждает пропагандист, видимо вдохновившись тезисом про "Киев за три дня".

Картаполов заметил, что не все нужно и можно рассказывать публично, однако всем россиянам стоит набраться терпения. Его радостно поддержала одиозная Маргарита Симонян, которая тоже зачастила в студию к Соловьеву.

Отметим, что сухопутный коридор между Литвой и Польшей способен соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Это еще один вожделенный кусок чужой земли, который Кремль считает своим, поскольку исторически он располагался в Сувалкской губернии во времена правления Российской империи.

Североатлантический альянс считает эту территорию наиболее уязвимым участком внешних границ НАТО и вероятной целью возможной российской агрессии, так как захват Сувалкского коридора фактически отрезал бы от других членов Блока балтийские страны.

Напомним, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" после неудавшегося переворота в Москве, окопались в Беларуси, где проводят боевые учения с местными войсками. Занятия они проводят под Осиповичами примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диктатор Путин также льет воду на мельницы собственной пропаганде, рассуждая, что ВСУ якобы не имеют успеха в ходе контрнаступления. Зато он из своего бункера положительно оценил ситуацию, в которой находятся российские войска.

"Наши войска наши ведут себя героически. На некоторых участках в наступление переходят, неожиданно для противника. Забирают наиболее выгодные позиции, там высотки и так далее. Ну, а все попытки противника прорвать нашу оборону, в том числе, с использованием стратегических резервов, они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", – разглагольствует кремлевский фюрер.