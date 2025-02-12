Польша обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства: 'заблудился' военный самолет Су-24

Во вторник, 11 февраля, Польша сообщила, что российский истребитель нарушил ее воздушное пространство. Сверхзвуковой бомбардировщик в разведывательной модификации Су-24МР пробыл в чужом небе более 1 минуты.

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Об этом сообщило Оперативное командование родов войск Вооруженных сил Польши. Инцидент произошел в восточной части Гданьского залива.

По информации командования, российский сверхзвуковой бомбардировщик, летевший из Крулевецкой области (в Польше так называют российскую Калининградскую обл. – Ред.), находился в воздушном пространстве над территориальными водами Польши 1 минуту и 12 секунд, залетев вглубь на 6,5 километра.

Радиолокационные системы ВС Польши просто наблюдали за полетом самолета. При этом дежурные службы польского надзора за воздушным пространством контактировали с российской стороной.

"Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана ВС РФ. Очередные службы польского контроля за воздушным пространством контактировали с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения воздушного пространства Польши и сообщила, что это произошло из-за сбоя навигационной системы самолета Су-24МР", – говорится в сообщении.

В эфире TVN 24 заместитель представителя Операционного командования Вооруженных сил Польши Эва Злотницкая сообщила, что самолет совершал планируемый тренировочный полет.

Напомним, в ночь на 11 февраля Польша подняла в небо свою авиацию из-за российской атаки по Украине. В воздушном пространстве страны работали истребители, а наземные системы ПВО и разведка радиолокаций были приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

Как сообщал OBOZ.UA, во время одной из многих ракетных атак России по Украине одна из ракет в очередной раз залетела на польскую территорию. Однако в Польше не стали ее сбивать. Военные объяснили, что знали, что ракета вернется в Украину, и не сбивали ее из-за риска падения обломков на польскую территорию.

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