Польша поднимала в небо истребители из-за российской ракетной атаки Украины

Польша подняла в небо свою авиацию из-за российской атаки по Украине. В воздушном пространстве страны работали истребители, а наземные системы ПВО и разведки были приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

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В соответствии с действующими процедурами были активированы все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Об этом 11 февраля сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил, пишет PAP.

"Были подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", — говорится в сообщении.

Командование подчеркнуло, что эти меры направлены на обеспечение безопасности в приграничных районах, граничащих с зонами угрозы.

Военные продолжают внимательно следить за текущей ситуацией и готовы к немедленному реагированию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 11 февраля, Россия нанесла массированный удар по Украине. Главной целью стали газодобывающие объекты в Полтавской области.

На этот раз удар был комбинирован: противник применил крылатые, авиационные и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Тактика таких атак усложняет работу украинской ПВО, ведь разные типы ракет и дронов имеют разную скорость и траекторию.

В результате ракетного удара по газовой инфраструктуре в Полтавской области без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района.

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