В Польше объяснили, почему решили не сбивать российскую ракету

Польские военные знали, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела через Люблинское воеводство, вернется в Украину. Однако было принято решение не сбивать ее из-за риска падения обломков.

Об этом заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил, подполковник Яцек Горышевский. По его словам, такое решение принял оперативный командующий польскими вооруженными силами.

"Решение о несбитии было принято на основе информации наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты показала, что она покинет наше воздушное пространство", – отметил спикер.

Он отметил также эффект неожиданности для украинского ПВО.

"Противовоздушная оборона Украины усвоила, что большинство российских ракет прилетают с Востока или Севера, и меньше ожидают атаки с Запада. Поэтому россияне сознательно маневрируют своими ракетами так, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине, прилетая с Запада", – говорит Горышевский.

По словам спикера, попытка сбить ракету предполагала бы больший риск для местных жителей.

"Ракета весит более 2 тонн, из них 400 килограммов - боевая нагрузка. После сбития ракеты ее остатки упадут на нашу территорию", – сказал он.

Как отметил подполковник Горышевский, если ракета направлялась вглубь Польши, решение о ее сбитии могло быть принято находившимися на дежурстве парами истребителей F-16.

"С другой стороны, пилот, даже получив разрешение сбить такую ракету, не может этого сделать, если он осознает, что обломки могут упасть на больницу или школу. Место, где будет происходить такое ущерб, также важно при принятии решений", - отметил он. .

Как сообщал OBOZ.UA, Польша требует, чтобы страна-террорист Россия объяснила, почему ее ракета во время массированного обстрела Украины залетела в польское воздушное пространство. Также польские чиновники попросили Москву приостановить террористические атаки.

Из-за российской атаки в воздух подняли 4 истребителя F-16 – два польских и два американских. Также в минобороны издали, что пилоты могли бы сбить российскую ракету, если бы она залетела глубже и угрожала безопасности Польши.

Напомним, что 24 марта Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило на платформе X, что "в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из крылатых ракет, выпущенных ночью авиацией дальнего радиуса действия Российской Федерации". Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердов (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд.

"Целями нанесенных ударов были населенные пункты на западе Украины", – добавили в ведомстве.

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