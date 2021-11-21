Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, – премьер

В Польше не исключают, что граница с Беларусью в будущем может быть полностью закрыта. Это связано с миграционным кризисом, возникшим на рубеже двух государств.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передают РИА Новости. В воскресенье, 21 ноября, он встретился с эстонской коллегой Каей Каллас в Таллине.

По словам Моравецкого, сейчас в стране обсуждают введение более серьезных санкций, среди которых может быть и полное закрытие польско-беларусской границы. Это необходимо, чтобы оказать экономическое давление на незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Видео дня

Добавим, что на данный момент польская сторона закрыла из-за мигрантов только один пункт пропуска "Кузница". Он не работает уже больше десяти дней.

Вместе с тем, в Польше надеются, что беларусские власти сами разрешат этот кризис, отправив мигрантов обратно домой.

Напомним: в ночь на 20 ноября нелегальные мигранты с Ближнего Востока и Африки снова попытались прорваться в Польшу со стороны Беларуси. Они атаковали границу отдельными группами.

О том, что происходит на беларусско-польской границе и какие есть угрозы для Украины, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко не стал отрицать, что беларусские силовики могли помогать мигрантам попасть в страны Европейского Союза. Он также заявил, что не будет останавливать беженцев.