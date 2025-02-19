Полиция Словакии объявила о депортации украинца, 'связанного со спецслужбами': что известно

Словакия депортировала 59-летнего гражданина Украины якобы из-за его связи с украинскими спецслужбами и организованной преступностью одновременно. Отмеченному украинцу запрещен въезд в Словакию и страны Шенгенской зоны на два года.

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Об этом сообщает Dennik N. Издание ссылается на заявление нового президента полиции страны Яна Машкарова и министра внутренних дел Матуша Эштока, по словам которых депортированный "являет угрозу безопасности".

Решение о депортации было принято на основе расследования, которое показало "конкретные основания и выводы о том, что фигурант причастен к организованной преступности и имеет связи с организованной преступностью в Украине и ее спецслужбами".

По словам названных чиновников Словакии, украинец был "немедленно депортирован", поскольку он не обжаловал решение. Кроме депортации, ему запретили въезд в Словакию и страны Шенгенской зоны на два года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее неоднократно намекал, что не утихающие в стране акции протеста организованы украинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце премьер Фицо снова обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота и связал протесты против своего правительства с украинской военной разведкой. Он также рассказал о якобы связи протестующих в стране с "Грузинским легионом", воюющим в Украине.

В свою очередь, сообщая о депортации украинца, издание Dennik N напомнило, что организаторы протестов в Словакии назвали заявление премьера признаком того, что "Фицо срочно нужна профессиональная психиатрическая помощь".

Недавно в столице Словакии Братиславе до смерти избили беспризорного мужчину, который был гражданином Украины. Причем подозрение, что на украинца напали и забили до смерти сотрудники частной службы безопасности и местный патруль полиции.

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