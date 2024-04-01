Полиция Израиля арестовала сестру лидера ХАМАС: в чем ее подозревают

Сестра лидера ХАМАС Исмаила Хании была арестована во время совместного рейда с Шин-Бет (службой безопасности). Ее подозревают в контактах с боевиками террористической группировки и поддержке террористических актов.

Об этом сообщает Times of Israel. В израильской полиции не назвали личность подозреваемой, однако позже идентифицировали ее как Сабах Авад ас-Салам Ханию.

Отмечено только, что она проживает в южном городе Тель-Шева, где прошел рейд. Анонимные источники в оборонном ведомстве подтвердили, что женщина является одной из сестер Исмаила Хании.

Полиция сообщила, что во время обыска были обнаружены телефоны, документы и другие доказательства, связывающие ее с "серьезными нарушениями безопасности". Некоторые из выявленных улик свидетельствуют о поддержке нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Полиция также обнаружила сотни тысяч шекелей наличными.

В заявлении правоохранителей отмечается, что слушания по поводу задержания подозреваемой пройдут в понедельник в суде Беер-Шевы.

Сам Хания живет в изгнании в Катаре, а три его сестры – в Тель-Шеве. Все они имеют израильское гражданство, и некоторые из их детей даже служили в ЦАХАЛ.

Две из них в 2015 году были приговорены к восьмимесячным условным срокам заключения за нелегальные поездки в Газу в 2013 году через Египет.

Как сообщал OBOZ.UA, армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию третьего по значимости лидера боевого крыла ХАМАС Марвана Иссу. Ранее об уничтожении Иссу во время израильского авиаудара в секторе Газа объявили США, но в то время Израиль все еще оценивал результаты своей бомбардировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти батальонов ХАМАС. По его словам, Израиль близок к завершению последней части войны и готов идти до конца.

В офисе премьера Израиля заявили, что Беньямин Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах на юге Газы. Военные Израиля считают Рафах последним большим оплотом ХАМАСа в регионе палестинского анклава.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Его министр Бенни Ганц также заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

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