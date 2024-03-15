'Политический сигнал': в Foreign Policу объяснили, что стоит за перебрасыванием Россией тактического ядерного оружия в Беларусь

Западная разведка впервые подтвердила, что Россия перебросила тактическое ядерное оружие в Беларусь. Соответствующая информация появилась на следующий день после заявления президента РФ Владимира Путина в среду о том, что Россия готова к ядерной войне.

Об этом пишет журнал Foreign Policy. Издание отмечает, что перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь является явным политическим сигналом. Однако с практической точки зрения, в этом мало смысла, поскольку у России есть ракеты, которые могут доставить ядерное оружие практически в любую точку стран НАТО.

Впервые Путин объявил о своих намерениях опрокинуть тактическое ядерное оружие в Беларусь в марте 2023 года. В июне того же года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что часть такого оружия уже доставили в страну.

Первым высокопоставленным чиновником в НАТО, подтвердившим новость о развертывании российского ядерного оружия в Беларуси, стал Арвидас Анусаускас.

"Если россияне приблизятся к нам с ядерным оружием, нам придется реагировать", – подчеркнул Анусаускас. Он также выразил разочарование, потому что хотел бы видеть более жесткую реакцию на действия РФ других стран НАТО.

В то же время, согласно новой оценке разведки США, опубликованной на этой неделе, Россия, вероятно, не желает участвовать в прямом военном конфликте с НАТО. Однако она может использовать ядерное оружие для сдерживания Вашингтона и альянса в целом, чтобы восстановить свои сухопутные силы.

Путин стал намекать на возможность использования ядерного оружия еще с начала войны в Украине. Эти угрозы в Вашингтоне восприняли серьезно и начали готовиться к использованию Россией тактического ядерного оружия.

Напомним, что в среду 13 марта в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация "с военно-технической точки зрения" готова к ядерной войне. Страна-агрессор готова применить ЯО в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости".

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне угрозы применить ЯО, озвученные главой Кремля, назвали безрассудными и безответственными.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике российского диктатора Владимира Путина за его ядерные угрозы. Он напомнил: Франция также является ядерным государством и угрожать, когда у вас есть ЯО, неуместно.

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