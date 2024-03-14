'Байден в курсе': в США сказали, будут ли корректировать свою ядерную доктрину после новых угроз Путина

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена прокомментировали слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия готова к ядерной войне. В Вашингтоне угрозы главы Кремля назвали безрассудными и безответственными.

Однако нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. Об этом на брифинге в среду, 13 марта, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в Вашингтоне не видят никаких причин, чтобы вносить изменения в свою ядерную стратегию.

Представительница Белого дома отметила, что Байден проинформирован о новых заявлениях Путина о ядерном оружии, которыми тот пытается шантажировать Запад.

"Президент, конечно, в курсе", – сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в своем интервью президент государства-агрессора подтвердил ядерную доктрину РФ. Тем не менее, его риторика остается безрассудной и безответственной на протяжении всей войны, начатой Россией против Украины.

Напомним, что в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Путин выдал, что Россия готова применить ядерное оружие в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости". Президент РФ похвастался, что у его страны якобы самая современная в мире ядерная триада и отметил, что "оружие существует для того, чтобы его применять".

Ранее издание Reuters с ссылкой на слова анонимного американского высокопоставленного чиновника сообщило, что Штаты еще не скорректировали свою ядерную позицию из-за новых заявлений Путина о готовности РФ к ядерной войне. В Белом доме полагают, что российский диктатор только приводит ядерную доктрину России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– по данным СМИ, Россия рассматривала возможность использования "тактического или боевого" ядерного оружия в Украине в конце 2022 года.

– Институт изучения войны считает, что Москва провела интенсивную информационную операцию, направленную на Запад, чтобы напугать его потенциальной возможностью ядерного удара, тем самым задержав западную поддержку Киева.

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