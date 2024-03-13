"Оружие существует для того, чтобы его применять": Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Российская Федерация "с военно-технической точки зрения" готова к ядерной войне. Страна-агрессор готова применить ЯО в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости".

Соответствующие заявления сделал кремлевский диктатор Владимир Путин в новом интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву. Президент РФ похвастался, что у его страны якобы самая современная в мире ядерная триада (наземное, морское и воздушное вооружение).

Путин сказал, что "оружие существует для того, чтобы его применять" и у России "свои принципы", прописанные в стратегии.

"Мы готовы применять любое оружие, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости", – пригрозил глава Кремля.

Он сказал, что такие ядерные триады "только у нас да у американцев", однако РФ якобы "гораздо больше продвинулась". "В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас [триада] более современная", – утверждал Путин.

Президент Российской Федерации сказал, что Соединенные Штаты развивают ЯО. "Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать ядерную войну", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, страна-агрессор Россия рассматривала возможность использования "тактического или боевого" ядерного оружия в Украине в конце 2022 года.

– Институт изучения войны считает, что Москва провела интенсивную информационную операцию, направленную на Запад, чтобы напугать его потенциальной возможностью ядерного удара, тем самым задержав западную поддержку Киева.

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