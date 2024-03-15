"Мы готовы, у нас есть доктрина": Макрон отреагировал на ядерные угрозы со стороны России

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за его ядерные угрозы. Он напомнил: Франция тоже является ядерной державой и угрожать, когда у вас есть ЯО, неуместно.

Об этом французский глава высказался в ходе интервью телеканалам TF1 и France 2. Его транслировали вечером 14 марта. Получасовой разговор собрал перед экранами почти 9 миллионов зрителей, передает Le Figaro.

"Мы должны, прежде всего, чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина", – ответил политик на новые высказывания Путина касательно ЯО.

Макрон добавил, что "неуместно угрожать, когда у вас есть ядерное оружие". На государствах, владеющих ЯО, лежит ответственность "никогда не прибегать к эскалации".

Напомним: 13 марта в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация "с военно-технической точки зрения" готова к ядерной войне. Страна-агрессор готова применить ЯО в случае угрозы "существования российского государства" и "нанесения ущерба суверенитету и независимости".

Как писал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты Америки еще не скорректировали свою ядерную позицию из-за новых заявлений Путина о готовности РФ к ядерной войне, утверждает Reuters.

– В Вашингтоне угрозы применить ЯО, озвученные главой Кремля, назвали безрассудными и безответственными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!