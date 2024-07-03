Напомню известную фразу: Спроси совета у жены и сделай наоборот. Одному дедушке из страны, где соревнуются полоумный в прямом смысле и полоумный в переносном, может, стоило бы этим анекдотом воспользоваться. А то слишком уж слушает именно семью вместо того, чтоб услышать остальных.

Видео дня

А страна, между прочим, очень умная. И всем своим умом не может понять: Почему именно так? Почему или Альцгеймер, или Трамтарарамтрах? Может, это наказание за то, что все слишком умные?