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Блог | Пока у нас гибнут в 30, где-то в 80 ищут себе приключений
Напомню известную фразу: Спроси совета у жены и сделай наоборот. Одному дедушке из страны, где соревнуются полоумный в прямом смысле и полоумный в переносном, может, стоило бы этим анекдотом воспользоваться. А то слишком уж слушает именно семью вместо того, чтоб услышать остальных.
А страна, между прочим, очень умная. И всем своим умом не может понять: Почему именно так? Почему или Альцгеймер, или Трамтарарамтрах? Может, это наказание за то, что все слишком умные?
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