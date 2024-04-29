"Это прямое неуважение Украины": Госдеп США упрекнул Китай в содействии в передаче оружия из КНДР в Россию

Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю санкциями за содействие в передаче оружия Северной Кореи в Россию. Поведение Пекина создает риски в регионе, а также является "прямым неуважением" Украины.

Соответствующее заявление 29 апреля сделал представитель Государственного департамента США Ведант Пател на фоне сообщений о том, что КНР приняла в своем порту судно, связанное с поставками оружия КНДР для Российской Федерации. Об этом пишет "Укринформ".

Пател отметил, что Вашингтон готов принимать меры. "Мы считаем, что это не только создает риски для региона, но также является прямым пренебрежением в сторону Украины. Поэтому мы продолжим принимать соответствующие меры, чтобы привлечь причастных к ответственности", – утверждает представитель Госдепа.

Чиновник напомнил, что американская сторона предупреждала Пекин: любое содействие в передаче летального оружия в Россию неприемлемо для Соединенных Штатов и будет влечь за собой последствия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лидер КНР Си Цзиньпин планирует посетить Венгрию и Сербию и встретиться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который, как и президент Сербии Александр Вучич, считается одним из самых пророссийских лидеров Европы на данный момент.

– Тем временем в РФ анонсировали новый визит диктатора Владимира Путина в Китай. Глава Кремля должен приехать в Пекин в мае 2024 года.

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