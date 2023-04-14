Подозреваемому в сливе секретных материалов Тейшейре выдвинули обвинения: публиковал разведданные с декабря 2022 года

В Федеральном суде Бостона в США в пятницу, 14 апреля, состоялось первое слушание по делу о задержании Джека Тейшейры, которого подозревают в "сливе" секретных документов Пентагона. 21-летнему военнослужащему выдвинули обвинения.

Видео дня

Об этом сообщило издание CNN. Судья Дэвид Хеннесси проинформировал Тейшейру о предъявленных ему обвинениях. Его обвиняют в "несанкционированном хранении и передаче информации национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации и материалов защиты".

Судья назначил слушание по задержанию Тейшейры на среду, 19 апреля. До тех пор он останется под стражей. Официальных заявлений в зале суда мужчина не делал.

Как пишут журналисты, согласно показаниям следователей, допуск к документам с грифом "Совершенно секретно" Тейшейра имеет с 2021 года. В то же время секретные документы Пентагона он якобы начал публиковать в сети в декабре 2022 года.

"Согласно судебному документу, с 2021 года 21-летний мужчина имеет допуск к совершенной тайне благодаря своей IТ-службе в Национальной гвардии ВВС. По крайней мере, один из документов, размещенных в Интернете, был ему доступен в силу его работы в качестве члена охраны, говорится в показаниях под присягой", – говорится в материале.

Отметим, что ранее стало известно, что Джек Тейшейра может получить наказание в виде десятков лет заключения. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сказал, что ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 793 (сбор, передача или утеря защищенной информации) Кодекса США, а также в соответствии с Законом о шпионаже.

По словам Гарланда, каждый документ Пентагона, который был "слит" в сеть, будет самостоятельным обвинением. Обвинительный приговор влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по каждому пункту обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне The New York Times сообщила, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра.

– 13 апреля Федеральное бюро расследований США арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона Джека Тейшейру.

– Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки документов Минобороны США. Однако, по его словам, эта утечка не навредит отношениям между Украиной и США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!