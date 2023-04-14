Задержанному по подозрению в 'сливе' документов Пентагона грозит лишение свободы на десятки лет – The New York Times

Американский военнослужащий военно-воздушных сил Национальной гвардии Джек Тейшейра, которого подозревают в "сливе" секретных документов Министерства обороны страны, может получить наказание в виде десятков лет заключения. 21-летнего американца задержали 13 апреля в штате Массачусетс.

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Об этом сказал Генеральный прокурор США Меррик Гарланд на брифинге, передает The New York Times. Он сообщил, что Тейшейра был арестован в связи с "несанкционированным удалением, хранением и передачей секретной информации национальной обороны".

Ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 793 (сбор, передача или утеря защищенной информации) Кодекса США, а также в соответствии с Законом о шпионаже.

Как отмечается, статья, о которой идет речь, предусматривает уголовную ответственность "за несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, связанных с национальной обороной, которые могут быть использованы для нанесения ущерба Соединенным Штатам или помощи иностранному противнику".

По словам Гарланда, каждый документ Пентагона, который был "слит" в сеть будет самостоятельным обвинением. Обвинительный приговор влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет по каждому пункту обвинения.

По словам представителя министерства юстиции страны, 14 апреля Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне The New York Times сообщило, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра.

– 13 апреля Федеральное бюро расследований США арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона Джека Тейшейру.

– Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки документов Минобороны США. Однако, по его словам, эта утечка не повредит отношениям между Украиной и США.

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